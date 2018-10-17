Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, Hassa-Gaziantep karayolunda drone ile trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ve asayiş ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, Hassa-Gaziantep yolunda yaptıkları denetimlerde hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri gibi konularda kontrol ve bilgilendirme yaptı.

Drone da kullanılan denetimlerde, trafik kuralını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Otomobiliyle Kilis'ten Nurdağı'na giden Ökkeş Pala, denetimlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.