Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada
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Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada

HATAY - Hatay'da plakasız sepetli motosikleti ile trafik ekiplerini fark ederek ters yönde kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun–Antakya karayolu Karaali Kavşağı drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Plakasız sepetli motosiklet ile yolculuk yaptığı belirlenen bir sürücü trafik ekiplerini fark ederek ters yönde kaçmaya çalıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ters yönde hızla ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin takibi sonucu ara sokakta kıstırılarak yakalandı.

Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali, hurdaya çıkartılan araç ile yolculuk, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 40 sürücüye 45 bin 566 lira ceza kesti.

Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada
Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada
Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada
Son dakika haber... Drone ile tespit edilen plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı...Kaçış anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin

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