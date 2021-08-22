Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
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Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydos Ormanları'nda, ormanlık alana giriş yasağının ihlal edilmesiyle ilgili emniyet ekiplerince yapılan drone denetimi esnasında orman içinde şüpheli bir kamyonet tespit edildi.

Aydos Ormanları'nda, ormanlık alana giriş yasağının ihlal edilmesiyle ilgili emniyet ekiplerince yapılan drone denetimi esnasında orman içinde şüpheli bir kamyonet tespit edildi. Ormana giriş yasağını ihlal eden ve alkollü oldukları tespit edilen kamyonet içindeki 3 şahsa toplamda 2 bin 620 TL para cezası kesildi.

Sultanbeyli'de Aydos Ormanları'nda 21 Ağustos günü saat 15.10 sıralarında emniyet ekiplerince 'Ormanlık Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek' konusu ile ilgili gerçekleştirilen drone denetiminde, orman içinde kapalı kasa bir kamyonet tespit edildi. Ekiplerin, ormana giriş yasağına karşın ormanda bulunan araca yönelik yaptığı kontrolde araç içinde alkol aldıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsa, 5226 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği toplam bin 281 TL para cezası uygulanırken, sürücü hakkında ise ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereğince alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası olmak üzere toplamda 2 bin 620 TL para cezası kesildi.

Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza
Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aydos Ormanı'na giriş yasağını ihlal eden alkollü şahıslara ceza - Haberler
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