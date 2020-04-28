Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı Bilecik'te Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında dronla sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

BİLECİK - Bilecik'te Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında dronla sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Bilecik'in en çok Korona virüsü vakası görülen ilçesi olan Osmaneli'nde sosyal mesafe kuralının denetimi havadan dronla yapıldı. Osmaneli ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri yaya devriyeler olarak gün boyu cadde ve sokaklarla Korona virüsü denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı ekipler tarafından dronla havadan denetlendi. Polis ekiplerince, banka, PTT gibi alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını dronla izledi. Kurallara uymayan vatandaşlar dronla tespit edilirken, bölgeye yaya devriyeler yönlendirildi. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Kaynak: İHA