Drone ile Market Alışverişi Yaptı
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Teknoloji

Drone ile Market Alışverişi Yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle kimimiz market alışverişini dışarıdan yapıyor, kimimiz eve teslim seçeneği sunan marketleri tercih ediyor.

23.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:34
Drone ile Market Alışverişi Yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle kimimiz market alışverişini dışarıdan yapıyor, kimimiz eve teslim seçeneği sunan marketleri tercih ediyor. Antalya'da yaşayan bir kişi, drone'unu market alışverişi yapmak için kullandı. Detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğumuz zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz. Market alışverişi, gıda temini, zorunlu hallerin başında geliyor. Kimimiz maskemizi takıp kimimiz maskesiz bir şekilde marketin yolunu tutuyoruz. Market alışverişini online, telefonla yapanlar da var ancak Antalya'da yaşanan olay bir ilk.

Antalya'da yaşayan Hasan Kurt isimli bir vatandaş, hobi amaçlı çekim yaptığı drone'u market alışverişi için kullandı. Evde kalın çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikrin aklına geldiğini belirten Kurt, "Ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum. Drone'u daha çok görüntü çekme amaçlı ama malum bugünlerde koronavirüsden dolayı devletimizin dışarı çıkmayın önerisinden sonra dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yaparken de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone'la taşıyayım diye böyle bir fikir oluştu" dedi.

Market sahibi İbrahim Çetin ise, "20 yıldır mahallemizde askerden geldi geleli halkımıza hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar, topluma duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz, diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bakalım inşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Ülkemizde son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart 2020 itibarıyla toplam 20.345 test yapıldığını, 1236 tanı konduğunu, hepsi yaşlı 30 hastanın kaybedildiğini söyledi. Vatandaşlara sürekli olarak zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları, tedbirli olmaları uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Tamindir

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