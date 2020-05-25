Drone ile "bayram şekeri" ikramı
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Drone ile "bayram şekeri" ikramı

Drone ile "bayram şekeri" ikramı Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan bayramını evlerinde geçiren vatandaşlara drone ile şeker servisi yaptı.

25.05.2020 01:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:46

Drone ile "bayram şekeri" ikramı

ÇORUM - Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan bayramını evlerinde geçiren vatandaşlara drone ile şeker servisi yaptı.

Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye ekipleri, drone ile bayram şekeri servisinin yanı sıra özel izinle bayramın ilk gününü dışarıda gezerek yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Drone ile 'bayram şekeri' ikramı

Kaynak: İHA

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