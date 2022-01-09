Drone görüntüsüyle İstanbul'u dünyaya izletiyor

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un simge ve tarihi yapılarının drone ile çekilen görüntüleri izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Drone pilotu Cumhur Büyüktaş'ın çektiği görüntülerde şehri adeta bir kuşun gözünden gösteriyor.

Çektiği kesintisiz uzun plan görüntüler ile bilinen görüntü yönetmeni ve drone pilotu Cumhur Büyüktaş, İstanbul'un tarihi ve simge mekanlarını dronu ile tanıtıyor. Yasin Fedakar'ın kurguladığı görüntüler yurt dışında airvuz, Arizona Drone Film Festivali ve birçok farklı yarışmada Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini dünyaya izletiyor. Çekilen görüntülerde Ortaköy Camii yakınından havalanan drone hiç kayıttan çıkmadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasına gidiyor ve tekrar cami kubbesine yaklaşarak son buluyor. İstanbul'un bir çok noktasından gözükebilen eşsiz mimarisi ile tüm gözleri üzerine çeken Çamlıca Camii dışından başlayan drone görüntüsü caminin içine girene kadar devam ediyor. Bir kuş gibi balat semalarında süzülüyormuş hissi veren görüntüde ilk olarak Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne uğruyor ardından Sveti Stefan Kilisesi ve Galata Kulesine giderek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Büyüktaş'ın kullandığı drone kimi zaman da Eminönü'nden Üsküdar giden vapura eşlik ediyor kimi zamanda Galata Kulesi'nin penceresinden içeri giriyor. Büyüktaş ve Fedakar'ın hazırladığı videolar sosyal medyada ise büyük beğeni topluyor. - İSTANBUL

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