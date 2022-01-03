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Drone gören atların şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Drone gören atların şaşkınlığıSİNOP Sinop'ta drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçtı.

SİNOP (İHA) - Drone gören atların şaşkınlığı

SİNOP Sinop'ta drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçtı.

Sinop'ta onlarca yılkı atı Akliman mevkiinde yaşamlarını sürdürüyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılkılar medya mensuplarına da haber malzemesi olurken, bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, droneun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçtı.

Drone gören atların şaşkınlığı

Drone gören atların şaşkınlığı

Drone gören atların şaşkınlığı

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