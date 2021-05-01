(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
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(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele "Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Gölbaşı ilçesinin drone kamera ile havadan görüntülenmesi ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın 2. gününde Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü

Gölbaşı ilçesinin drone kamera ile havadan görüntülenmesi ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın 2. gününde Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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