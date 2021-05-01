(DRONE) Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele "Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Gölbaşı ilçesinin drone kamera ile havadan görüntülenmesi ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın 2. gününde Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü

Gölbaşı ilçesinin drone kamera ile havadan görüntülenmesi ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın 2. gününde Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi