(DRONE) Gölbaşı'da kar yağışı etkili oldu
21.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Gölbaşı ilçesinin karla kaplı alanlarının drone ile görüntülenmesi ADIYAMAN - Gölbaşı ilçesinde,iki gün önce gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.
Gölbaşı ilçesinin karla kaplı alanlarının drone ile görüntülenmesi ADIYAMAN - Gölbaşı ilçesinde,iki gün önce gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.
Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 15 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi