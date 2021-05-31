Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor
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Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor

Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Yeni nesil fotoğraf teknolojilerinden olan drone fotoğrafçılığı, hayatımızın her bir noktasında ağırlığını hissettiriyor.

Yeni nesil fotoğraf teknolojilerinden olan drone fotoğrafçılığı, hayatımızın her bir noktasında ağırlığını hissettiriyor. Konserlerden spor organizasyonlarına, düğünlerden kültürel tanıtımlara kadar oldukça geniş bir alanda kullanılıyor. Türkiye'nin drone fotoğrafçılarından biri olan Aslan Özcan, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, çektiği karelerle Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"ÇILIKLA 10 YAŞINDA TANIŞTIM"

Fotoğrafçılıkla 10 yaşında, dedesinin hediye ettiği fotoğraf makinesiyle tanıştığını söyleyen Aslan, "Görenlerin etkileneceği, benzersiz ve farklı bir şey yapmak istiyordum. Drone, benim hayalim için en güzel icattı" dedi.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde drone ile fotoğraflar çeken Aslan, birçok yarışmada derece elde ettiğini ve kendi projelerine ağırlık verdiğini belirterek, "Başarılı olmanın formülü çok çalışmadan geçiyor. Özellikle manzara fotoğrafçılığında herkesten farklı bir konumda olmak ve detaylara dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle lokasyon seçiminde oldukça titiz davranıyorum. Işık, kamera, gün ve saat gibi konularda sabırlı olmak gerekiyor" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ AYRINTI ANI YAKALAMAKTIR"

Çekim sonrası düzenlemeleri kendisinin yaptığını ve ekipman kalitesinin de önemli olduğunu ifade eden Aslan, "Fotoğrafçılıkta en önemli ayrıntı anı yakalamaktır. Bu oldukça sabır ve emek gerektiren bir süreçtir. Bazen istediğim görüntüyü yakalamak için günlerce beklediğim oluyor. Ama asla vazgeçmiyorum. Çünkü ülkemin her bir köşesini seviyorum. Manzara çekimlerine de tutkuluyum. İnsanların çekimleri beğendikçe daha fazla motive oluyorum" dedi.


Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor
Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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