(DRONE) Flamingolar körfezi şenlendiriyor
11.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:59
Flamingoların drone ile çekilmiş görüntüsü İZMİR - Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Flamingoların drone ile çekilmiş görüntüsü İZMİR - Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan