(DRONE) Flamingolar körfezi şenlendiriyor

Flamingoların drone ile çekilmiş görüntüsü İZMİR - Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor.