Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı
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Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'da eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Bursa'da eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı
Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı
Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı
Drone - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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