Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
İzmir'de evlerinde skunk yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de evlerinde skunk yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tire'de düzenlediği drone destekli operasyonda 2 kişinin ikametlerinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi.
Evde yapılan aramada 46 kök skunk ve plastik kap içinde bir miktar esrar ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Kaynak: AA