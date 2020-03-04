: Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

04.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:10

İzmir'de evlerinde skunk yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tire'de düzenlediği drone destekli operasyonda 2 kişinin ikametlerinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi.

Evde yapılan aramada 46 kök skunk ve plastik kap içinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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