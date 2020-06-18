Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi.

Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B ve Ş.D isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA