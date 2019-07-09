"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bekilli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 4 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

"Chaco" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 93 kilogram esrar, mısır tarlası ve ormanlık alanda da 65 kök Hint keneviri bulundu.

Uyuşturucu operasyonunda drone da kullanıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Önder E. (30) ve Cemal A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, Zülfü Naz K. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA