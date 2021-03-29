Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı
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Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Adana'nın Kozan ilçesinde drone destekli trafik uygulamasında 78 sürücüye, 13 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde drone destekli trafik uygulamasında 78 sürücüye, 13 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

Kozan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Irmak Caddesi, TEDAŞ kavşağında drone destekli emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlali denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren hava destekli denetimde, birçok sürücünün emniyet kemeri takmadığı, hareket halindeki araçla cep telefonuyla görüşme yaptığı ve kırmızı ışık kuralına uymadıkları belirlendi.

Uygulamada 78 araç sürücüsüne toplam 13 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

Ceza kesilen sürücüler kurallara uyacaklarını söyledi. - ADANA

Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı
Drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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