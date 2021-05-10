Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
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Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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