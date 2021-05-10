Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil