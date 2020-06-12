Drone destekli trafik denetimi
Malatya'da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı.
12.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:40
Malatya'da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kurallara uymayan 7 yaya ile 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla İnönü ve Atatürk caddelerinde drone ile yaya öncelikli denetim yapıldı.
Açıklamada, trafik ışık ve işaretlerine uymayan, yaya geçitlerini kullanmayan 7 kişi ile yaya geçidinde, yayalara yol vermeyen ve trafik kurallarına uymayan 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA