Drone destekli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı



GAZİANTEP - Gaziantep'te havadan drone destekli gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün,Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımlarıyla, insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon gerçekleştirilen bazı adreslerde 3 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişeklerin yanı sıra bazı örgütsel dokümanlar ele geçirilirken 7 şahıs ise gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından KCK/TY ve DGH adına faaliyetlerde bulunan, son dönemde ilimizde yapılan operasyonlar ile etkisiz hale getirilen yapıyı, tekrar örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek önümüzdeki günlerde kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan ve geçmiş dönemlerde meydana gelen kanunsuz gösterilere katıldığı ya da organize ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon neticesinde 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 3 adet pompalı/otomatik av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun kapsamına giren bıçak, 1 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli örgütsel doküman, 2 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen materyal, 1 adet THKP/C terör örgütü mensubunun bulunduğu poster ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.