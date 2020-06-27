Drone destekli "Narko Alan" uygulaması - SİİRT Siirt'te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla drone destekli "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelindeki emniyet bölgesinde gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın sahadan yönettiği uygulamada, 320 polis görev aldı.

Metruk bina, meydan ve sokaklarda şok uygulaması ve yürüyüş gerçekleştiren ekipler, 318 kişinin kimliğini sorguladı, 95 aracı kontrol etti.

Aramalarda Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA