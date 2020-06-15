Drone destekli "Narko-56" uygulaması Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli "Narko-56" uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli "Narko-56" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentin huzur ve asayişini sağlamak için yapılan ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın sahadan yönettiği uygulamada, 550 personel görev aldı.

Done destekli uygulamada 5 mahalledeki metruk bina, meydan ve sokaklarda arama yapıldı.

Uygulamada, 756 kişinin kimliği sorgulandı, 111 araç kontrol edildi.

4 şüphelinin yakalandığı uygulamada 6 bin 347 lira trafik cezası kesildi, 18 fişek toz esrar ve 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA