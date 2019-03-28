Drone" Destekli Fuhuş Operasyonu

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerin 2 ay süren teknik takibinde, müşterilerin şifreli konuşmalarla, gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları ve polis ekiplerini görünce "amcalar geziyor" şeklinde söylemlerde bulundukları belirlendi.

Yabancı uyruklu kadınların konuşmalarından da yola çıkılarak tespit edilen şüphelilere ait 6 adres ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı "drone" ile havadan takip yapılırken, 55 fuhuş olayı ile alakalı 3 erkek ve Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe çıkartılan 4 şüpheliden 2'si, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etme" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan ve 3 Türk vatandaşına işlem yapıldı, yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.

Ayrıca operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA