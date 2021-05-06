Drone destekli denetimler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drone destekli denetimler devam ediyor

Drone destekli denetimler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak Düzce'de şehrin dört bir yanında denetimler devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini yapıyor. Denetimler esnasında şehre giriş yapacak araçların seyahat izinleri kontrol edilirken, kısıtlamadan muaf olup olmayanlarda denetleniyor. - DÜZCE

Drone destekli denetimler devam ediyor
Drone destekli denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Drone destekli denetimler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:16:18. #1.16#

title