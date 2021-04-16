Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı

Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde 45 dakikada kurallara uymayan sürücülere toplam 6 bin TL ceza yazıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde 45 dakikada kurallara uymayan sürücülere toplam 6 bin TL ceza yazıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetlendi. Aydın - Muğla karayolu üzerinde yaklaşık 45 dakika süren denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 25 araca toplamda 6 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında yapılan açıklamada ise trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarının uyulması konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği" ifade edildi. - AYDIN

Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:03:54. #1.14#

title