Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
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Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu 6 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit sağ olarak bulundu Bitkin halde bulunan yaşlı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, drone destekli...

Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu

6 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit sağ olarak bulundu

Bitkin halde bulunan yaşlı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, drone destekli arama esnasında bahçe kenarında düştüğü çalının içinde sağ olarak bulundu. Bitkin haldeki adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Alzheimer (alzaymır) hastası olduğu belirtilen 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit ot toplamak için çekçek arabayla 6 Nisan günü sabah saatlerinde bahçeye gitti. Ancak eve bir türlü dönmeyen yaşlı adam için yakınları emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Müracaatın ardından yapılan tüm aramalara rağmen yaşlı adam bir türlü bulunamadı.

AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinden destek istendi. 15 kişilik ekibe polis ekipleri ile vatandaşlarda destek verdi. Narenciye bahçeleriyle kaplı ilçeye bağlı 4 mahallede arama çalışması gerçekleştirildi. Aramalara drone ile de destek verildi.

Yaşlı adama ait çekçek arabanın kuru dere yatağında olduğu tespit edildi, arama faaliyeti ise çekçek arabanın bulunduğu çevrede yoğunlaştırıldı. Kısa süre sonra ekipler yaşlı adamı bir limon bahçenin kenarındaki çalının içerisine düşmüş halde buldu.

Bitkin düştüğü görülen yaşlı adam sedyeyle ambulansa alınarak, tedavi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu
Drone destekli arama sonuç verdi, yaşlı adam sağ bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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