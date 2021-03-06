Drone destekle Covid-19 denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında orta kategoride bulunan Malatya'da kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, orta ve sarı kategoride yer alan Malatya'nın İnderesi ile Orduzu Tabiat parklarında hem yaya hem de drone ile denetim yaptı. Hafta sonu olması ve aylar sonrasında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Malatya'da mesire alanlarıyla drone destekli denetim yapan jandarma görevlileri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşları uyardı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı