DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
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DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Deniz salyası'nın Drone ile çekilmiş görüntüleri Deniz salyası görüntüleri İSTANBUL - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Deniz salyası'nın Drone ile çekilmiş görüntüleri

Deniz salyası görüntüleri İSTANBUL - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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