(DRONE) Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (3) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta ilk kez cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta ilk kez cuma namazı kılındı. İzmir'de Bilal Saygılı Camisi avlusuna gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cami avlusuna alındı. Kaynak: AA