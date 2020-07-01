Drone Cihazları Temassız Ekonomi Sağlayacak! Yeni Dönem
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Drone Cihazları Temassız Ekonomi Sağlayacak! Yeni Dönem

Uzmanlar tarafından en çok dillendiren konuların başında hiç şüphesiz her şeyin temassız hale getirilmesi var.

Drone Cihazları Temassız Ekonomi Sağlayacak! Yeni Dönem
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:39

Uzmanlar tarafından en çok dillendiren konuların başında hiç şüphesiz her şeyin temassız hale getirilmesi var. Ekonominin temassız konuma yükseltilmesi ile birlikte, artık her şeye mesafe kazanmaya başladık. Hiçbir müdahalede bulunmadan sektörlerde satış yapılabilme imkanı doğdu. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Bildiğiniz üzere drone cihazları son derece hassas ürünler olarak biliniyor. Burada hassastan kasıt elbette donanımlar değil. Tarım sektöründen inşaat alanına kadar neredeyse tüm kategorilerde hassas bir kullanım sağlayabiliyor. Santa Monica merkezli DroneBase şirketi gibi birçok kuruluş bu alanda çalışmalarını daha şimdiden ileri boyuta taşıdı bile.

Drone cihazları sosyal mesafenin korunmasına yardım edecek

Şirketin kurucusu ve CEO'su Dan Burton, "DroneBase'in sağladığı temassız inceleme sayesinde bir tesise ayak bile basmadan insansız hava araçlarıyla alan denetimi gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerine yer verdi. Onun bahsettiği aslında son derece can alıcı bir noktaydı.

Bu tür cihazların en fazla kullanıldığı alanlardan birisi de hiç şüphesiz emlak sektörüdür. Dronelar bu deneyimi; 360 panorama, 3D model veya 4K video gibi birçok farklı versiyonda kullanıcılara aktarabiliyor. Böylece evlere uğramadan bile rahatlıkla bütün detaylar görülebiliyor. Böyle bir hizmet gerçekten de çok büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz.

Drone cihazların en çok kullanıldığı bir diğer alan ise hasar tespitidir. Çoğu zaman hasar tespitinin doğru yapılmaması nedeniyle evlerde ve diğer mülklerde onarım çalışması yapmak daha da zorlaşıyor. Drone cihazları ise, bu konuda çok önemli bir destek verebiliyor. Sizce bu tür cihazlar daha başka nerelerde kullanılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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