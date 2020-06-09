(DRONE) Çatak'taki terör saldırısında şehit olan 2 işçi için tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(DRONE) Çatak'taki terör saldırısında şehit olan 2 işçi için tören düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için tören düzenlendi.

09.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:09

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için tören düzenlendi.

İlçeye bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan Yağdıran ve Baran'ın cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemi sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistine getirildi.

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde İl Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, şehit yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Vali Bilmez, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce dün el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda işçilerden araçta bulunan işçiler Murat Yağdıran ile Emrah Baran şehit olmuş, 8 işçi yaralanmıştı.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

(DRONE) Çatak'taki terör saldırısında şehit olan 2 işçi için tören düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
AYM Başkanı, Erdoğan'ın da katıldığı törende oran verip sitem etti: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
AYM Başkanı, Erdoğan'ın da katıldığı törende oran verip sitem etti: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için gümrük müdürlükleri belirlendi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için gümrük müdürlükleri belirlendi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Halife Hafter Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Fatma Girik Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: (DRONE) Çatak'taki terör saldırısında şehit olan 2 işçi için tören düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:25:32. #1.14#
title