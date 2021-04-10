(DRONE) Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı (2)

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Mahallenin görüntüsü Yıkım çalışmaları GÜNCELLEME- Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz binayla ilgili çalışmalar hakkında bilgi...

Mahallenin görüntüsü

Yıkım çalışmaları GÜNCELLEME- Çankaya'da çökme riski bulunduğu için boşaltılan binanın kontrollü yıkımına başlandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz binayla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş:

"Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak"

MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ANKARA(AA)- Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkımına başlandı.

Yıkım başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alanı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yavaş'a gelişi sırasında bazı vatandaşlar "Şimdiye kadar neredeydiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Yıkılma riski bulunan binanın sakinleri ise risk nedeniyle yetkilileri uyardıklarını ancak gece yarısı binanın acil boşaltılması gerektiği belirtilerek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğümüz kadarıyla bakanlık valilik, büyükşehir ve Çankaya Belediyesi olarak üzerine düşeni yapıyor." dedi.

Yıkılma riski bulunan Açelya Apartmanı'nın sağındaki, solundaki ve ön taraftaki binada da yıkım sırasındaki sarsıntıda problem olacağının düşünüldüğünü belirten Yavaş, "Üstteki yıktıktan, o hafriyatı oradan aldıktan sonra belli olacak. Daha sonra bu yıkıntı bir yerde toplanacak ailelerin özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Yavaş bir koordinasyon merkezi de kurulduğunu belirterek,"Çevre Bakanlığından, Valilikten bizim kurumlardan birer görevli var. Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğümüz kadarıyla bakanlık valilik, büyükşehir ve Çankaya Belediyesi olarak üzerine düşeni yapıyor." dedi.

Binanın yapı denetim raporu alınmadığı yönünde bir bilgi bulunduğunu belirten Yavaş, "(Ben başlama dedim) diye ifade vermiş müteahhit. 'Ama beni dinlemedi' demiş. Soruşturması devam ediyor. Üzüldük ama can kaybı olmaması çok önemli. Türkiye'de zaman zaman böyle olayları çok gördük. Çevredeki bütün evler tahliye edilerek hasarsız geçirildi. Allah beterinden saklasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, "Bakanlık Kentsel Dönüşüm Şubesi de burada. Kira yardımı yapılacak, eşyaları yapılacak ya da mevcut kurumların elindeki dairelerden birine de yerleştirebiliriz. O, önümüzdeki bir iki gün içinde belli olacak. Çalışmalar 24 saat devam edecek. Biz tekrar geleceğiz, nezaret edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı