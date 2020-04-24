(DRONE) Camilere mahya asıldı
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü.
24.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:26
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Yeni Cami ve Eyüpsultan Camisi'ne Ramazan ayının başlaması nedeniyle mahya asıldı.
Kaynak: AA