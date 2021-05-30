(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan drone görüntüleri Boş park Kapalı dükkanlar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan drone görüntüleri

Boş park

Kapalı dükkanlar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk Bulvarı, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Güzergahlarda istisna kapsamında az sayıda araç bulunurken, ekiplerin, kent genelinde denetimleri sürüyor.

(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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