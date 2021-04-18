(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında " çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Salgınla mücadele amacıyla 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gölbaşı ilçesi sessizliğe büründü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında " çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Salgınla mücadele amacıyla 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gölbaşı ilçesi sessizliğe büründü.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başladığı cumartesi günü saat 20.00 itibariyle kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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