(Drone) Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir
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(Drone) Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir

01.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:52

Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü. Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.

(Drone) Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir
(Drone) Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir
(Drone) Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir
(Drone) Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Maria Passer

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