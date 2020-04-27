(DRONE) Boş kalan cadde ve meydanlar görüntülendi İskenderun sahil yolundan gündüz ve akşam drone İskenderun Anıt Meydanı'ndan gündüz ve akşam drone HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle boş kalan cadde ve meydanlar havadan görüntülendi.

İskenderun sahil yolundan gündüz ve akşam drone İskenderun Anıt Meydanı'ndan gündüz ve akşam drone HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle boş kalan cadde ve meydanlar havadan görüntülendi. Sahildeki yürüyüş yolları ve park alanlarında sessizlik hakim oldu. Kaynak: AA