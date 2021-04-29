Drone - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü
Bodrum Karayolları (drone) MUĞLA - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü.
Bodrum
Karayolları (drone) MUĞLA - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü.
Gündüz saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ortakent Mahallesi gibi bölgeler kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.
Ana arterlerde trafik akışı büyük oranda azaldı. Bodrum ilçe merkezinde ise sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı