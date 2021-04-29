Drone - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü
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Drone - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Karayolları (drone) MUĞLA - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü.

Bodrum

Karayolları (drone) MUĞLA - Bodrum "Tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü.

Gündüz saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ortakent Mahallesi gibi bölgeler kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arterlerde trafik akışı büyük oranda azaldı. Bodrum ilçe merkezinde ise sessizlik hakim oldu.

Drone - Bodrum 'Tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü
Drone - Bodrum 'Tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü
Drone - Bodrum 'Tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü
Drone - Bodrum 'Tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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