(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
30.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:32
Çöken binanın havadan görüntüsü Arama kurtarma çalışmalarından detaylar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çöken binanın havadan görüntüsü
Arama kurtarma çalışmalarından detaylar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası İzmir Bayraklı'da hasar gören binalarda arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan