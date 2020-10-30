(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
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(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

30.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:32

Çöken binanın havadan görüntüsü Arama kurtarma çalışmalarından detaylar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çöken binanın havadan görüntüsü

Arama kurtarma çalışmalarından detaylar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası İzmir Bayraklı'da hasar gören binalarda arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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