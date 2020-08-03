(DRONE) Antalya-Konya karayolunda araç yoğunluğu (2) Antalya'da Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Antalya'da Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Antalya ve ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, sık sık yavaşlayan trafik ve sağanak nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Bölgede maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Denetim yapan polis ve jandarmanın trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA