(Drone) Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı (2) - Haberler
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(Drone) Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı (2)

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 40 LD 252 plakalı kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, 35 PK 605 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcuların başka otobüsle yola devam edeceği öğrenildi.

(Drone) Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı (2)

(Drone) Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı (2)

(Drone) Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı (2)

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

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AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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