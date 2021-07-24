(DRONE) Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Tatillerini memleketlerinde geçirmelerinin ardından özellikle İstanbul'a giden çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde yoğunluğa neden olmaya devam ediyor.
Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.
Bölgede oluşan yoğunluk drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci