Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, güneşli havayla denizin keyfini çıkardı.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, güneşli havayla denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerindeki plajlarda güneşlendi.

Bazı tatilciler, Akdeniz'in serin sularında kulaç attı, bazıları da kumsalda kitap okudu ve çocuklarıyla oynadı. Bazı turistler ise sahil bandındaki palmiye ağaçları arasında yürüyüş yapıp, bisiklet sürerek spor yaptı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plajlarda pasaport ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Kentte tam kapanma uygulamasının üçüncü gününde de kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı.

Polis ve jandarmalar, farklı bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu görüldü. Bölgede etkili olan güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka Sahili, kısıtlama dolayısıyla boşalınca farklı bir görüntüye ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Fethiye'de ise meydanlarla sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Ortaca ve Dalaman'da de sahiller ve sokaklar boşaldı.

İl genelinde güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı
Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı
Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı
Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:01:15. #1.16#

title