Yakalanınca Drone'a Ateş Açmışlardı! Tarihi Handa Kaçak Barakanın Yıkımı Başladı

Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına baraka yapan tarih talancıları, kendilerini görüntüleyen drone'a tüfekle ateş açmıştı. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan bu olayın ardından Fatih Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakayı yıkıyor

TARİHİ HAN'DA KAÇAK BARAKANIN YIKIMINA BAŞLANDI

EİRENE Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15'te başlayan yıkım sürüyor.

TARİHİ TALANCILARI DRONE'A ATEŞ ETMİŞTİ

İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü. Tarihi yapıya zarar veren bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.