(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları - Haberler
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(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarının havadan görüntüleri MUŞ - Muş'ta kent merkezine bağlı 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında kardan kapanan bölümü, İl...

MUŞ (AA) - 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarının havadan görüntüleri MUŞ - Muş'ta kent merkezine bağlı 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında kardan kapanan bölümü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları

(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları

(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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