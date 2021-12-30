(Drone) - 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında yol açma çalışmaları

MUŞ (AA) - 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarının havadan görüntüleri MUŞ - Muş'ta kent merkezine bağlı 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Derecik ve Ilıca köyleri arasında kardan kapanan bölümü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet