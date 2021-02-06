Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
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Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti

06.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:21
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti

MERSİN'de polisin dron ile takip edip narkotik köpeği ile arama yaptığı TIR'da, gizli bölmelerde 47 paket halinde 45,5 kilo eroin ele geçirildi.

MERSİN'de polisin dron ile takip edip narkotik köpeği ile arama yaptığı TIR'da, gizli bölmelerde 47 paket halinde 45,5 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşınacağı TIR'ın plakasını takibe aldı. TIR'ı geldiği kentten itibaren takip eden ekipler, il sınırlarına girince de dronu devreye soktu. Saniye saniye takip edilen TIR, otoban uygulama noktasına geldiğinde durduruldu. Sürücü araçtan indirilip gözaltına alındı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, şoför mahallinde sürücünün bulunduğu bölgenin altına özel olarak yapılan bölmede, 47 paket halinde 45,5 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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