DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobili dron ile takibe alınan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evi ve aracında narkotik köpeği 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramada toplam 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, ihbar üzerine İ.A.'nın (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Savcılık izniyle İ.A.'nın oturduğu ev tespit edilip takibe alındı. Önceki gün İ.A.'nın dron ile aracını izleyen ekipler, bir süre sonra otomobili durdurup şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği fırtınayla İ.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.