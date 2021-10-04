DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobili dron ile takibe alınan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobili dron ile takibe alınan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evi ve aracında narkotik köpeği 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramada toplam 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, ihbar üzerine İ.A.'nın (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Savcılık izniyle İ.A.'nın oturduğu ev tespit edilip takibe alındı. Önceki gün İ.A.'nın dron ile aracını izleyen ekipler, bir süre sonra otomobili durdurup şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği fırtınayla İ.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Ekrem İmamoğlu Marcao
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seda Sayan
Spor Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DRON İLE TAKİBE ALINAN ARAÇTA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:03:28. #1.12#