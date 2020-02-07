Drogba Chelsea'yi Zafere Taşıdı

07.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:19

2009-10 Premier Lig sezonunda Chelsea'nin Arsenal'i Stamford Bridge'de konuk ettiği maçta Didier Drogba şov vardı. Maçın ilk 23 dakikasında Arsenal ağlarını iki defa sarsan Drogba, maçın geri kalanında da Arsenal savunmasına zor anlar yaşatmaya devam etti. Chelsea, Fildişili yıldızıyla ezeli rakiplerine karşı 2-0'lık galibiyete ulaştı.