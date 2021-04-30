Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı
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Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı

Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde evlilik teklifinde bulunurken yaptığı drift ve alkollü araç kullanması ve sosyal mesafeye uymadığı için 84 bin 837 lira ceza uygulanan İsmail Göksu, cezaları ödeyemeyince gelin arabası olarak kullandığı aracını satışa çıkardı.

Serik ilçesinde evlilik teklifinde bulunurken yaptığı drift ve alkollü araç kullanması ve sosyal mesafeye uymadığı için 84 bin 837 lira ceza uygulanan İsmail Göksu, cezaları ödeyemeyince gelin arabası olarak kullandığı aracını satışa çıkardı.

Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaların ödeme zamanı geldiğini ve ödemek için çok sevdiği arabasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Aracı uğruna çok emekler harcadığını belirten Göksu, "Arabayı satma sebebim eşime evlilik teklifi yaptığım driftli evlilik teklifinde jandarma tarafından yazılan cezalar. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikimim vardı ama düğün yaptım birikmiş paralarımı oraya masraf ettim. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldular. Ama onlara da ödeme zamanı geldi paraları ödemem gerekiyor." dedi.

Otomobilin 2,5 yıldır kendisinde olduğunu anlatan Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Gencim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. 7 yıldır borçsuz evlenmek için bekledim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Böyle cezalarda olunca daha çok borçlu evlenmek zorunda kaldım. Cezalar nedeniyle de aracımı satmak zorunda kaldım."

Göksu'ya ocak ayında Çandır Mahallesi'nde okul bahçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası jandarma tarafından 84 bin 837 lira ceza uygulanmıştı.Göksu, 3 Şubat'ta nişanlısı Gözde Yıldırım ile evlenerek dünya evine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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