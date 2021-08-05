Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı

Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Sivas'ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Sivas'ta kentin farklı noktalarına aracıyla drift yapan sürücü cep telefonu kamerası ile bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler sürücüye; trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı 6 bin 700 lira para cezası uyguladı. - SİVAS

Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:07:34. #1.14#

title